Выделенные президентом средства распределят между пятью телеканалами

2018-01-19 14:42 | www.oxu.az | 7
Согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, выделенные 3 миллиона манатов за вычетом расходов «Азеркосмоса» и других расходов будут равномерно и справедливо распределены между пятью частными телеканалами.
Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил заведующий отделом права и международных отношений Национального совета по телевидению и радио Немат Джавадов.
По словам завотделом, 3 миллиона манатов будут распределены между телеканалами Xəzər, Lider, Space, ATV и ARB:
«Подписание этого распоряжения является показателем внимания и заботы к телеканалам страны со стороны президента».
Распоряжение подписано с целью оказания дополнительной поддержки функционирующим в Азербайджане частным общереспубликанским телерадиовещателям для осуществления трансляции через спутник Azerspace-1 и другие средства».
Н.Джавадов отметил, что в НСТР будет проведено заседание, на котором будет принято соответствующее решение.
Отметим, вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям в Азербайджанской Республике.
Согласно распоряжению, в целях предоставления дополнительной поддержки функционирующим в Азербайджане частным общереспубликанским телерадиовещателям, вещающим через спутник Azerspace-1 и другие средства, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Национальному совету по телевидению и радио было выделено 3 миллиона манатов.