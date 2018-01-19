Выделенные президентом средства распределят между пятью телеканалами

2018-01-19 14:42 | www.oxu.az | 7

Согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, выделенные 3 миллиона манатов за вычетом расходов «Азеркосмоса» и других расходов будут равномерно и справедливо распределены между пятью частными телеканалами.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил заведующий отделом права и международных отношений Национального совета по телевидению и радио Немат Джавадов.

По словам завотделом, 3 миллиона манатов будут распределены между телеканалами Xəzər, Lider, Space, ATV и ARB:

«Подписание этого распоряжения является показателем внимания и заботы к телеканалам страны со стороны президента».

Распоряжение подписано с целью оказания дополнительной поддержки функционирующим в Азербайджане частным общереспубликанским телерадиовещателям для осуществления трансляции через спутник Azerspace-1 и другие средства».

Н.Джавадов отметил, что в НСТР будет проведено заседание, на котором будет принято соответствующее решение.

Отметим, вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям в Азербайджанской Республике.

Согласно распоряжению, в целях предоставления дополнительной поддержки функционирующим в Азербайджане частным общереспубликанским телерадиовещателям, вещающим через спутник Azerspace-1 и другие средства, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Национальному совету по телевидению и радио было выделено 3 миллиона манатов.