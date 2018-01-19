Туркменистан готовится к выборам в парламент

2018-01-19 13:25 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан находится на пороге важного общественно-политического события - выборов депутатов Меджлиса (парламента), которые состоятся 25 марта 2018 года, говорится в пятницу в сообщении туркменского правительства.

Всего по стране предстоит выбрать 125 депутатов Меджлиса.

Как подчеркивается в комментарии государственного агентства "Туркмен довлет хабарлары", "предстоящие выборы пройдут на принципах альтернативности, гласности и открытости, став очередным подтверждением приверженности Туркменистана демократическому пути развития и успешности прогрессивных реформ во всех сферах жизни государства и общества".