Саргсян назвал имя кандидата на пост президента Армении

2018-01-19 13:25 | www.trend.az | 7

Глава Армении Серж Саргсян предложил в пятницу кандидатуру посла страны в Великобритании Армена Саркисяна на пост президента страны, сообщают армянские СМИ.

"Серж Саргсян от имени имеющей большинство в парламенте политической силы предложил Саркисяну дать согласие на выдвижение в качестве кандидата в президенты Армении", - говорится в сообщении.

После окончания президентского срока Саргсяна окончательно вступит в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.