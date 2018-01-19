Евро-2024: Турция представила свой логотип и девиз

2018-01-19 15:05 | www.apa.az | 6

Турция, выдвинувшая свою кандидатуру на проведение чемпионата Европы по футболу 2024-го года, презентовала свой логотип и девиз. Как сообщает apasport.az, мероприятие было проведено на учебно-тренировочной базе сборных Федерации футбола Турции (ФФТ).

В церемонии приняли участие министр молодёжи и спорта Турции Осман Ашкин Бак, президент ФФТ Йылдырым Демирорен, главный тренер сборной Мирча Луческу, а также официальные лица федерации и гости.

На логотипе, посвящённом кандидатуре страны изображены мяч, цифры 2024 и написано слово «Турция». Претендентский девиз этой страны переводится как «Поделимся вместе».

Если право проведения Евро-2024 предоставят Турции, то матчи чемпионата будут проведены на 10 стадионах 9 городов. Это 2 стамбульские арены, а также стадионы Бурсы, Анталии, Эскишехера, Газиантепа, Коньи, Трабзона, Коджаели и Анкары.

Отметим, что на проведение Евро-2024 претендуют Турция и Германия. Место проведения финального этапа будет объявлено 24-го сентября нынешнего года.