Депортация азербайджанской семьи обернулась кровавой драмой

2018-01-19 14:51 | www.oxu.az | 6

В немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия в округе Гютерсло попытка полиции депортировать азербайджанскую семью превратилась в драму с захватом заложников и стрельбой.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на немецкие СМИ.

Согласно информации, администрация округа Гютерсло настаивала на депортации азербайджанской семьи. По словам администратора этого района Свена-Георга Аденауэра, власти ожидали, что семья будет сопротивляться депортации, и поэтому ночью 18 января сотрудники миграционной службы Германии отправились в убежище азербайджанской семьи в сопровождении сотрудников органов безопасности и полиции.

Свена-Георг Аденауэр заявил, что эта азербайджанская семья уже несколько раз была депортирована из Германии, но каждый раз незаконными путями возвращалась в эту страну. В этот раз власти были решительно настроены депортировать эту семью окончательно. Потому что немецкий суд принял решение о депортации этой семьи.

Сотрудники миграционной службы в сопровождении полицейских в 03:30 прибыли в убежище, где пряталась эта азербайджанская семья. Там они обнаружили главу семейства, его жену, двух их совершеннолетних дочерей и одного гостя. Однако, члены этой семьи оказали ожесточенное сопротивление сотрудникам миграционных служб и смогли завладеть оружием одного из полицейских. В результате чего было произведено несколько выстрелов. Полицейские были вынуждены сбежать из этого приюта. Члены азербайджанской семьи смогли захватить в заложники одного полицейского и одного сотрудника миграционной службы, после чего заняли оборону в доме.

Согласно информации немецких СМИ, немецким судом было принято решение о депортации 53-летнего главы этой семьи и его 49-летней жены. Их дочерям власти Германии разрешили пребывание в стране и решение о депортации их не касалось.

После того, как были захвачены заложники. на место происшествия был вызван полицейский спецназ. После того, как спецназ прибыл на место, азербайджанцы сдались властям. В полицейский участок были доставлены глава семьи, одна из его дочерей и их гость. Жена главы этой семьи была доставлена в больницу, так как она нанесла себе ножевое ранение. Сейчас членам этой семьи оказывают помощь психологи. Сообщается, что еще в начале 2000-х эта семья обратилась к властям Германии за получением политического убежища, однако им было отказано и они покинули Германию. Через несколько лет они вновь попросили политического убежища, и вновь им было отказано, на этот раз уже в судебном порядке.