Айдын Алиев: В 2017 году таможенные органы Азербайджана успешно боролись с контрабандой (версия 2)

2018-01-19 13:29 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - Минувший год был успешным для таможенных органов Азербайджана в вопросе борьбы с контрабандой, сказал в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

По словам главы ГТК, в прошлом году при попытке ввоза в Азербайджан было задержано большое количество наркотических средств, а также были предотвращены попытки вывоза за рубеж большого объема иностранной валюты.

"В 2017 году были предотвращены попытки незаконного вывоза из Азербайджана 1,6 миллиона долларов, 22 миллионов рублей и 50 тысяч евро", - отметил Алиев.