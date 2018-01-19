В Газахе найдены 2 артиллерийских снаряда

2018-01-19 15:12 | www.apa.az | 6

19 января из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС в Национальное Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что на территории села Алпоут Газахского района обнаружены 2 артиллерийских снаряда.

Как сообщили АПА в ANAMA, на основе поступившей информации специальная оперативная группа быстрого реагирования Агентства была направлена на эту территорию.

Специалисты Агентства осмотрели указанный участок. В результате оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 2 артиллерийских снаряда (OF-412). Они были изъяты и перевезены для обезвреживания в Центр уничтожения Агентства.

Операция была профинансирована правительством Великобритании.