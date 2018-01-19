Цель Турции - обеспечить безопасность своих границ – премьер

2018-01-19 13:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Цель Турции - обеспечить безопасность своих границ, сказал премьер-министр страны Бинали Йылдырым, комментируя ожидаемые военные операции в сирийском городе Африн против террористических организаций PYD и YPG, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Он отметил, что обязанностью каждой страны является обеспечение безопасности своих граждан.

Также Йылдырым подчеркнул, что никто не вправе учить и указывать Турции, как ей поступать.

Напомним, что накануне ВС Турции обстреляли позиции PYD и YPG в сирийском Африне, в результате чего, по предварительным данным, ликвидированы более 30 террористов.

Напомним, что ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.

По его словам, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.