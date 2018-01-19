Главный тренер о причине невызова лучшего бомбардира в сборную

2018-01-19 15:12 | www.oxu.az | 6

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу, которая готовится к Чемпионату Европы, провела открытую тренировку для прессы.

Как передает Oxu.Az, тренировка началась с минуты молчания в память о шехидах 20 Января.

Перед тренировкой главный тренер сборной Жозе Алесио провел брифинг для прессы.

Бразилец выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с трагедией 20 Января и поделился своим мнением о Чемпионате мира, который стартует в Словении в этом месяце:

«Легионеры уже присоединились к нам. Тренируемся в полном составе. После товарищеских матчей с Ираном мы определимся, в каком составе поедем на ЧМ. Цель на Чемпионате мира – выход из группы. Первый матч будет с Францией. Кажется, это будет ключевой матч в группе. Сила Испании всем известна, это последний чемпион Европы. После матча с Францией подумаем о них».

Затем Жозе Алесио ответил на вопрос сотрудника Oxu.Az, почему лучший бомбардир чемпионата Азербайджана Ренат Султанов не вызван в сборную:

«Мы отвезли его на турнир в Иране. Но так как он не сможет за три дня адаптироваться к системе сборной, было принято решение не заигрывать его. В этот раз я хотел его вызвать, но услышал, что он поехал в Иран со сборной по пляжному футболу».

Отметим, что игрок футзального клуба «Марафон» Ренат Султанов никогда не вызывался в сборную по пляжному футболу.

Сабухи Тофигоглы

