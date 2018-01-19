Обнародовано время экзаменов для поступления на госслужбу

2018-01-19 15:25 | www.oxu.az | 6

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) определил даты вступительных и тестовых экзаменов, которые планируется провести в ближайшее время.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, в настоящее время продолжается регистрация на тестовые экзамены для замещения вакансий по административным руководящим должностям (категория А), которые состоятся 27 января. Регистрация для участия на этих экзаменах продолжится до 24 января.

Очередные тестовые экзамены для поступления на госслужбу пройдут 18 февраля (по категории В) и 31 марта (по категории А).

Электронные испытательные экзамены для желающих поступить на госслужбу будут организованы 2, 10 февраля и 4, 14 марта.