Почему отличаются статданные по экспорту нефти у SOCAR и Госкомтаможни Азербайджана? (версия 2)

2018-01-19 13:53 | www.trend.az | 6

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БАКУ/Trend/ - Различия в показателях по экспорту нефти, опубликованных Государственным таможенным комитетом (ГТК) и азербайджанской госкомпанией SOCAR, объясняются различной методологией подсчета.

Об этом сказал начальник Главного управления ГТК по оценке эффективности и программам развития Игбал Бабаев в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

По его словам, основной причиной различия статистических данных, является то, что статистика ГТК по экспорту ведется на основе декларации.

"Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент прокачки нефти по трубопроводу. Обычно декларации по продажам нефти поступают в ГТК через два-три месяца. Поэтому данные могут отличаться на каком-то отрезке времени", - сказал Бабаев.