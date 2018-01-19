Турция начнет военные операции в Африне – министр обороны

2018-01-19 13:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция, не колеблясь, начнет военные операции в Африне и полностью уничтожит террористов в этом сирийском городе, заявил в пятницу министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

По его словам, угроза для Турции с каждым днем возрастает.

«Турция обязана обеспечить безопасность своих граждан и границ», - сказал Джаникли.

Напомним, что накануне ВС Турции обстреляли позиции PYD и YPG в сирийском Африне, в результате чего, по предварительным данным, ликвидированы более 30 террористов.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.

По его словам, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.