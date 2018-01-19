В Бакинской Высшей Школе Нефти прошел день памяти жертв трагедии 20 января

2018-01-19 14:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошло собрание, посвященное 28 годовщине трагических событий 20 января в Баку. Его участники почтили память жертв январской трагедии минутой молчания.

Выступая на собрании, проректор по учебе, науке и международным связям БВШН Рамиз Гумбатов отметил, что в канун годовщины «Черного января» мероприятия, посвященные этой дате, проходят не только в Азербайджане, но и других странах. Говоря о трагических событиях 20 января, проректор подчеркнул, что имена тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя независимости и свободы Родины, навсегда увековечены в истории Азербайджана и памяти народа.

Рамиз Гумбатов особо остановился на правовой и политической оценке, которую первым дал этим событиям общенациональный лидер Гейдар Алиев, и напомнил, что уже на следующий день после трагедии 20 января 1990 года он провел пресс-конференцию в азербайджанском представительство в Москве, на которой резко осудил ввод войск в Баку. Проректор призвал всех сотрудников Высшей школы принимать активное участие в распространении правды о январских событиях и информировании о них международной общественности.

Выступившие с презентацией студенты третьего курса вуза Фардин Ватани и Мурад Сулейманлы, обучающиеся по специальности «Инженер-нефтяник», рассказали о трагедии, произошедшей в ночь на 20 января 1990 года в Баку,и о действиях руководства СССР, не только отдавших приказ о применении оружия против мирного населения, но и скрывавших правду о вводе войск в столицу Азербайджана. Говоря о январских событиях, они назвали их одним из самых серьезных преступлений против человечества,