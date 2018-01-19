Россия выведет войска из Африна до наступления турецкой армии

2018-01-19 15:38 | www.oxu.az | 6

Россия выведет своих военнослужащих из сирийского города Африн для того, чтобы избежать столкновения с турецкими армейскими подразделениями, которые собираются начать операцию против курдов на севере Сирии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на газету A Haber, об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

«Угроза в отношении Турции растет с каждым днем. Мы проведем эту операцию и победим терроризм», - заявил политик.

По оценке агентства Anadolu, в настоящее время в Африне находятся от 8 до 10 тысяч боевиков YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана).

17 января вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском городе Африн против вооруженных формирований сирийских курдов YPG.

Турция ранее привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности. Когда именно Анкара планирует начать вторжение, не уточняется.