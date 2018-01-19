Против мэра Махачкалы возбудили уголовное дело

2018-01-19 15:46 | www.oxu.az | 6

В отношении мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело. Муса Мусаев подозревается в превышении полномочий при выделении земли, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, следователи допрашивают мэра Махачкалы Мусу Мусаева.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий)», - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

По данным следствия, весной 2016 года мэр Махачкалы, зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысячи кв. метров, который расположен в Махачкале, является собственностью республики, подписал постановление о предоставлении участка в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей.

Следователи также отмечают, что рыночная стоимость данного участка, согласно заключению экспертов, составляет более 81 млн рублей. По их словам, действия мэра являются нарушением закона. По мнению следователей, эти действия нанесли значительный ущерб бюджету республики.