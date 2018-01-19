Эта история любви навечно останется в памяти азербайджанского народа! Они ушли в вечность…(ФОТО)

2018-01-19 14:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества…

Эта ночь навсегда останется в памяти азербайджанского народа не только как трагедия, но и как символ самоотверженности и героизма во имя независимости Азербайджана. Наш народ с глубоким уважением и почтением чтит память сыновей и дочерей, ставших шехидами во имя будущего Азербайджана. С той поры прошло 28 лет, но в нашей памяти еще живы те страшные дни. Память шехидов 20 Января увековечивается в литературных и музыкальных произведениях: им посвящают поэмы, повести, романы, кантаты, оратории, их историю запечатлевают на кинопленку, полотна и ковры.

Свои имена в эти события вписали Ильхам и Фариза, навечно став символом Великой Любви!

Вспомним еще раз эту историю, насколько печальную, настолько же трогающую до глубины души, свидетельствующую о верности любви легендарных героев - Лейли и Меджнуна, Фархада и Ширин, Кероглу и Нигяр. В жуткую ночь с 19 на 20 января 1990 года ворвавшиеся в мирный Баку по приказу Горбачева полчища обезумевших головорезов не дали исполниться чистейшим мечтаниям многих молодых людей, и в том числе и этой прекрасной пары.

Ильхаму было 27, а Фаризе всего 19 лет, когда они решили создать семью. Это счастливое событие произошло 30 июня 1989 года, в этот день они скрепили себя узами брака, а всего через полгода были вместе преданы земле...

Ильхам Аллахвердиев родился в 1962 году в Агдаме. Вначале учился в школе №1, затем продолжил обучение в бакинской школе №54. Был призван в ряды Советской армии, а после демобилизации стал работать на судоремонтном заводе Баку, который сейчас назван в его честь. Советская империя доживала свои последние дни, в Баку шли митинги, а Ильхам был одним из активных участников, который призывал бороться за независимость Азербайджана.

В это неспокойное время Ильхам, по настоянию родных, решается создать семью. И, как это часто бывает в азербайджанских семьях, ему стали подыскивать достойную невесту. Но в его сердце уже жила любовь к однокласснице сестры Фаризе. К тому же они были соседями по дому, и она тоже любила Ильхама, которого считала идеалом мужчины. В преддверии праздника Новруз, праздника весны и обновления они обручились. 30 июня под свадебную мелодию "Vağzalı" они скрепили себя узами брака в новом Дворце счастья "Leyla". Казалось, что вся жизнь впереди...

В начале января 1990 года семья получила новую кваpтиpу от завода, на котоpом pаботал Ильхам. Hо волей судьбы им довелось пожить в ней всего одну ночь...

В Баку было неспокойно и 19 января Ильхам отвозит Фаризу в дом к матери. После этого, поцеловав своего племянника Аждара и надев черное пальто, уходит из дома. Вечером Ильхам встречается с братом Эльханом в районе города, известном под названием "Шамахинка", но под каким-то предлогом расстается с ним. Позже стало известно, что Ильхам, узнав о вводе карательных советских войск в Баку, вместе с друзьями решил дать им отпор и поэтому все договорились одеться во все черное.

После безуспешных поисков брата Эльхан возвращается вечером домой и наутро после январской трагедии вместе с матерью отправляется на поиски Ильхама.