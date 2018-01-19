В ЕС рассказали о подготовке переговоров по ассоциации с Палестиной

2018-01-19 14:24 | www.trend.az | 6

Евросоюз начнет подготовку к переговорам о подписании соглашения об ассоциации с Палестиной, сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, передает РИА Новости.

Ближневосточное урегулирование будет обсуждаться в понедельник на заседании глав МИД стран-членов ЕС. Министры, в частности, встретятся с председателем Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом.

"Возможно, один или два министра поднимут вопрос о признании (Палестины). Вы знаете, некоторые страны-члены сделали это много лет назад в другом составе, одна страна – недавно. Я думаю, что признание – это суверенное решение стран. Это может быть затронуто, но этот вопрос не значится в центре повестки на уровне ЕС", — сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.