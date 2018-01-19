Дорожная полиция Баку накажет телеведущую – ВИДЕО

2018-01-19 16:00 | www.oxu.az | 5

В Государственной дорожной полиции Баку прокомментировали видео, на котором находящаяся за рулем телеведущая Лала Амирханова подвергает опасности жизнь своей дочери.

Как сказал Oxu.Az начальник отделения по связям с общественностью структуры Вагиф Асадов, дети должны сидеть в специальном автокресле:

«Речь идет не о выявлении административного правонарушения дорожной полицией. Вне зависимости от личности гражданина важно принимать меры безопасности. Из-за интенсивности движения на территории Баку водители могут резко тормозить. Даже если автомобиль едет со скоростью 20 км в час, то ребенок может удариться, что опасно.

Она должна понимать, что ребенок в машине – ее малолетняя дочь, и если вдруг произойдет несчастный случай, она себе не простит этого».

В.Асадов отметил, что дорожная полиция начала расследование в связи с видео, на котором Лала Алихмухтарова подвергает опасности жизнь дочери:

«Если выяснится, что есть состав административного правонарушения, то водитель будет привлечен к ответственности в соответствии с предусмотренными законодательством требованиями».

В.Асадов подчеркнул, что согласно закону «О дорожном движении», дети до 12 лет должны сидеть впереди только на специальном кресле:

«В случае нарушения автомобиль задерживают и водителю выписывают протокол в административном порядке. За это полагается 3 штрафных балла и 60 манатов штрафа».

Напомним, что известная ведущая Лала Алимухтарова нарушила правила дорожного движения, находясь за рулем своего автомобиля. Ведущая усадила свою дочь на переднее кресло. Ни она, ни дочь не пристегнули ремни безопасности. Ведущая включила музыку и сняла себя и свою дочь на видео. Она часто отвлекалась от дороги и смотрела в камеру, подвергая таким образом опасности свою жизнь и жизнь своей дочери.

Эльвин Ахмедов

