Латвиец выжил после стрельбы в упор, удара топором и наезда трактора

2018-01-19 16:12 | www.oxu.az | 6

Суд латвийского Даугавпилса начал рассмотрение уголовного дела против мужчины, обвиняемого в попытке убийства своего знакомого при отягчающих обстоятельствах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Delfi, согласно материалам дела, подсудимый вместе со своими друзьями, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел во двор чужого дома, откуда хотел украсть металлолом для дальнейшей продажи.

Неожиданно он достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову своему знакомому. Тот попытался убежать, однако вооруженный пистолетом мужчина настиг его, повалил на землю и произвел еще несколько выстрелов.

Затем подсудимый сел в трактор и дважды переехал мужчину, после чего взял веревку, связал, как ему казалось, бездыханное тело, прицепил к трактору и поволок в ближайшее болото, чтобы утопить. Однако трактор застрял в трясине, поэтому обвиняемый взял топор и ударил им по голове приятеля, а затем ушел.

Медикам удалось спасти пострадавшего. Процесс по делу продолжится 5 февраля, когда на заседание будут вызваны свидетели.