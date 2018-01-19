В Нижнем Новгороде отметят 100-летие Гара Гараева

2018-01-19 15:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ -5 февраля, в день столетия со дня рождения известного советского и азербайджанского композитора Гара Гараева, в Нижегородской филармонии пройдет концерт, посвященный его памяти, сообщает Trend Life со ссылкой на www.pravda-nn.ru.

Исполнитель- лауреат международных премий и конкурсов Ольга Домнина (фортепиано).

В программе концерта - 24 прелюдии Гара Гараева и Соната для фортепиано №2 его сына Фараджа Караева, а также балетная сюита для фортепиано из балета «Семь красавиц». Этот балет, написанный Гараевым, общепризнанно является блестящим образцом соединения стихии азербайджанской народной танцевальности с симфоническими принципами балетов Чайковского. Как отмечал Дмитрий Шостакович: «Музыка "Семи красавиц" - подлинно симфоническая музыка, обладающая масштабностью, широким дыханием».

Неслучайно, в концерте прозвучат также избранные прелюдии авторства самого Дмитрия Шостаковича – Гара Гараев является одним из самых ярких представителей школы великого композитора. В своих письмах Гараеву Шостакович писал: «Пишите больше. Не пишите кино-музыки, это все прикладное. Пишите, пока вы молоды. У вас огромный талант».

Гара Абульфас оглы Гараев - Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1955), Народный артист Азербайджанской ССР (1958), Народный артист СССР (1959), обладатель двух Сталинских премий второй степени (1946, 1948) - за оперу "Вэтэн" ("Родина") и за симфоническую поэму "Лейли и Меджнун", обладатель Ленинской премии (1967) - за музыку балета "Тропою грома", Герой Социалистического Труда (1978), кавалер двух орденов Ленина (1967, 1978), Ордена Октябрьской Революции (1971), Ордена Трудового Красного Знамени (1961), обладатель Государственной премии Азербайджанской ССР (1965), медали.

Родился 5 февраля 1918 года в Баку в семье известного врача-педиатра Абульфаза Гараева и Соны Искендер гызы.



Обучался игре на фортепиано в Бакинском музыкальном техникуме у Шароева (1930-1935), затем - в Бакинской консерватории по классам композиции у Л. М. Рудольфа и основам народной музыки - у У. Гаджибейли. К этому времени относятся первые композиторские опыты Гараева, в которых заметно сильное влияние азербайджанского народного творчества.

В 1937 году принял участие в фольклорной экспедиции, где изучал и записывал песни ашугов и мугамы. Через год поступил в МГК имени П. И. Чайковского, где совершенствовал мастерство у А. Н. Александрова (композиция) и С. Н. Василенко (инструментовка), а затем - у Д. Д. Шостаковича (1942-1946). Дипломной работой Гараева стала Вторая симфония, в которой ярко проявился индивидуальный талант композитора.

Композиторскую деятельность Гараев совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Бакинской филармонии, председателем азербайджанского отделения Союза композиторов СССР. На протяжении многих лет преподавал в Бакинской консерватории (в 1949-1952 годах ректор, с 1959 года - профессор). Среди учеников Гара Гараева - Рауф Гаджиев, Ариф Меликов, Хаям Мирзазаде, Васиф Адигёзалов, Т. А. Бакиханов, Фирангиз Ализаде.