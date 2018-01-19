В Киноцентре "Низами" пройдет бесплатный показ фильма "Набат" (ФОТО)

2018-01-19 15:14 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - 20 января в репертуар Киноцентра "Низами" в Баку будут внесены изменения, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра. В этот день из репертуара будут сняты все фильмы.

В 15.00 состоится бесплатный показ фильма "Nabat" ("Набат"), повествующего о Карабахской войне.

Картина "Набат" снята на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Режиссер-постановщик фильма - Эльчин Мусаоглу, авторы сценария - Эльхан Набиев, Эльчин Мусаоглу, оператор-постановщик - Абдулрагим Бешарат, художник-постановщик - Шахин Гасанли, композитор - Хамед Сабет, исполнительный продюсер - Ариф Сафаров, продюсер - Мушфиг Хатамов. В картине снимались: Фатима Мотамед Арья, Видади Алиев, Рамин Зейналов, Сабир Мамедов, Фархад Исрафилов, Рахиля Мамедова, Ровшан Агаев и Гасанага Сафаров.