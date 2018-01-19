Узбекистанская продукция будет представлена в Кыргызстане

2018-01-19 15:14 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Национальная промышленная выставка "Made in Uzbekistan" пройдет в марте в Бишкеке.

Цель выставки, которая пройдет с 5 по 7 марта текущего года, заключается в дальнейшем развитии и совершенствовании сотрудничества, создании благоприятных условий для бизнес-партнёрства между Узбекистаном и Кыргызской Республикой.

В выставке ожидается участие предприятий, фирм и компаний отраслей электротехники, легкой и шелковой промышленности, кожгалантереи, химии, нефти и газа, фармацевтики, строительных материалов, вино-водочной промышленности, пищевой промышленности, металлургической промышленности, горной металлургии, сферы развития туризма и туристических услуг, а также мастеров народно-прикладного искусства.

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызстана, в январе-сентябре 2017 года торговый оборот между странами составил 231,1 миллиона долларов, что указывает на 60-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.