Почти 20% беспошлинного ввоза в Азербайджан осуществлено по лизинговым договорам

2018-01-19 15:20 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Азербайджан было импортировано не облагаемой пошлинами продукции и услуг на 3,9 миллиарда долларов.

Об этом в пятницу сказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.

По его словам, свыше одного миллиарда от этой суммы было сформировано за счет двух показателей.

"Около 700 миллионов долларов пришлись на импорт в рамках лизинговых операций, а еще 306 миллионов долларов - на импорт по документам поощрения инвестиций. Еще свыше одного миллиарда долларов - пришлись на импорт из Свободных экономических зон и Зон свободной торговли", - отметил Мехтиев.