Делегация Азербайджана примет участие на зимней сессии ПАСЕ

2018-01-19 16:55 | www.apa.az | 7

Делегация комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса под председательством Самеда Сеидова 21 января отправится в город Страсбург для принятия участия на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Как сообщили АПА в пресс-службе Милли Меджлиса, в делегацию входят председатель Комитета культуры Рафаэль Гусейнов, депутаты Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Сабир Гаджиев, Эльшад Гасанов, Вусал Гусейнов, Фазиль Мустафаев, Асим Моллазаде, Ровшан Рзаев.

На мероприятии будет избран новый президент ПАСЕ, представлены годовые отчеты Бюро и Постоянного комитета. Генсек СЕ и Верховный комиссар по правам человека выступят с докладами о проделанной в 2017 году работе. Будет заслушан отчет о деятельности Комитета Министров организации.

На заседании будут рассмотрены вопросы сохранения в Европе региональных языков и языков нацменьшинств, последствия гуманитарной ситуации в Украине, современного спортивного управления, совершенствования мониторинговой процедуры Ассамблеи в 2017 году, выполнения Ирландией, Венгрией, Грецией, Эстонией, Боснией и Герцеговиной обязательств.

На сессии будут обсуждены представленные в комитеты ПАСЕ по социальным вопросам, правовым делам и правам человека доклады членов делегации Азербайджана Севиндж Фаталиевой и Вюсала Гусейнова на темы «Защита пострадавших во время вооруженных конфликтов детей», «Совершенствование международных законов против торговли средствами, применяемыми при смертном приговоре и пытках».

Визит завершится 28 января.