Азербайджан усилит борьбу с контрабандой сигарет (версия 2)

2018-01-19 15:34 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) подготовил предложения для усиления борьбы с незаконным ввозом и реализацией безакцизных сигарет.

Об этом в пятницу сказал глава ГТК Айдын Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

"Новые предложения подразумевают введение ограничений на сроки и объем ввоза сигарет. Если сказать точнее, то мы предлагаем, чтобы граждане могли ввозить для личного пользования лишь один блок сигарет и только раз в месяц", - сказал Алиев.

По его словам, новые предложения будут обсуждены в ходе весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана. Глава ГТК отметил, что в дальнейшем подразумевается введение дополнительных ограничений.