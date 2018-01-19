Создание обстановки доверия непосредственно влияет на переговоры – азербайджанский депутат

2018-01-19 15:45 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении 18 января говорит о том, структура хочет сохранить интенсивность переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По его словам, заявление сопредседателей показало, что на встрече были затронуты тонкиемоменты.

«Сопредседатели с удовлетворением говорят, что ситуация на линии соприкосновения стабильная. В заявлении сопредседатели также акцентировали внимание на формировании обстановки доверия и считают, что непосредственное влияние на переговорный процесс оказывает создание именно такой среды», - сказал депутат.

Насиров сказал, что больше всего в заявлении привлекает внимание вопрос о расширении миссии личного представителя председателя ОБСЕ.

«Цель в том, чтобы увеличить число сотрудников офиса личного представителя председателя ОБСЕ, расширить возможность проведения мониторинга выполнения режима прекращения огня. Этот шаг служит сохранению статуса-кво», - сказал Насиров.

Депутат добавил, что в заявлении также затронуты вопросы, связанные с отправкой оценочной миссии на территории, подвергшиеся влиянию конфликта. «Возникает вопрос - что значит «территория, подвергшаяся влиянию конфликта»? Почему в заявлении не говорится «на оккупированные территории Азербайджана»? И опять не используется слово «агрессия». Считаю это ошибочным подходом. «Влияние» - это одно, а «агрессия» - совсем другое», - сказал Насиров.

Отметим, что что накануне в рамках переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в Кракове состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна. Главы внешнеполитических ведомств также встретились с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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