Закрытие банков продолжится – ПРОГНОЗ

2018-01-19 16:51 | www.oxu.az | 7

В прошлом году в Азербайджане была отозвана лицензия 13-ти банков, анонсировано дальнейшее объединение банков и оздоровление банковского сектора. Поэтому не исключается, что в этом году банковский рынок покинут еще несколько участников.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Moody's в начале года предсказало уход нескольких слабых участников банковского сектора в 2018 году. Агентство заявляло, что основная проблема банков – дефицит капитала. После девальвации маната качество активов проблемных банков ухудшилось:

«В настоящее время с угрозой закрытия столкнулись банки, не отвечающие минимальному коэффициенту адекватности капитала, несмотря на капитальные инъекции акционеров и более сильных участников рынка».

Также стало известно, что в настоящее время прогноз по банковскому сектору Азербайджана негативный. Этот прогноз показывает, что в текущих условиях банки продолжат сталкиваться с риском платежеспособности.

Экономический эксперт Губад Ибадоглы сказал Oxu.Az, что в настоящее время в стране действуют 30 банков:

«В каждом третьем банке удручающая финансовая ситуация. Имеется необходимость в оздоровлении 10-ти банков или сосредоточения их капитала. Закрытие всех этих банков - не выход. Это не только снизит доверие к сектору, но и снизит эффективность использования финансовых ресурсов государства, которое возьмет на себя обязательства перед вкладчиками».

Эксперт полагает, что было бы правильнее объединить банки на основе консолидации их капитала, чем закрывать:

«Конечно, у этого процесса есть свои трудности, в частности, в реалиях Азербайджана. Полагаю, что один из путей выхода - приватизация «Международного банка Азербайджана», и проведение этого процесса в открытых и прозрачных условиях, с участием иностранцев. Что касается количества банков, то для Азербайджана достаточно участие до 20-ти банков на финансовом рынке».

Экономический эксперт Акрам Гасанов сказал, что в текущем году вероятность закрытия банков высока, будут и объединения:

«Согласно «Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг в Азербайджанской Республике», утвержденной президентом 6 декабря 2016 года, до конца 2018 года Палата надзора над финансовыми рынками должна завершить реструктуризацию банков, в которых невозможно восстановить капитальную устойчивость. То есть Палата должна оздоровить эти банки путем продажи, частичной или полной передачи активов и обязательств, создания банка-моста и т.д. В противном случае они должны покинуть рынок. Значит, начавшийся сегодня очередной банковский год должен стать решающим для проблемных банков».

Эксперт говорит, что при закрытии банков страдают не только простые граждане, но и бизнес:

«Средства на их счетах фактически пропадают. Некоторые малые и средние предприятия полностью банкротятся после закрытия банков, в которых у них были счета. Поэтому призываю и бизнесменов быть осторожными, не держать средства в банках с плохими показателями».

Л.Алиева

