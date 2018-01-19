Незаживающая рана: в Баку представлены личные вещи шехидов 20 января (ФОТО)

2018-01-19 15:46 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Музее Независимости Азербайджана в Баку состоялось мероприятие "Sağalmayan yara" ("Незаживающая рана"), посвященное 28-й годовщине трагедии 20 января, сообщает Trend Life.

В рамках мероприятия была представлена выставка личных вещей шехидов 20 января. Представленные личные вещи поступи в фонд музея недавно.

В своих выступлениях директор музея Фарида Шамси, супруга шехида 20 января Салмана Бахшиева – Марьям Бахшиева, свидетель трагических событий Хиджран Асадов, родственница шехида 20 января Тариеля Абдуллаева – Кишвер Тагиева поделились воспоминаниями о трагических событиях, отметив, что память о жертвах 20 Января будет жить вечно.

Было рассказано, о том как мужественные сыны азербайджанского народа, проявив героизм, защитили независимость страны.