Пассажироперевозки между Азербайджаном и Россией выросли

2018-01-19 15:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В 2017 году пассажироперевозки между Азербайджаном и Россией выросли на 3,9 процента, сообщают в пятницу “Российские железные дороги” (РЖД).

Как отмечается, по итогам прошлого года зафиксирован рост перевозок пассажиров и в сообщении с рядом стран СНГ и Балтии.

В частности, на 6,8 процента увеличилось количество пассажиров, перевезенных между Россией и Латвией, на 3,2 процента – в сообщении Россия – Эстония. Кроме того, увеличилось количество перевезенных пассажиров в сообщении с Таджикистаном - 66,3 процента, Узбекистаном - на 14,1 процента, Казахстаном - 7,4 процента, Кыргызстаном - на один процент.

Перевозки пассажиров в сообщении между Россией и странами дальнего зарубежья выросли почти на 10 процентов.