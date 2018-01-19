НАНА: Наблюдаемая в Баку погода не характерна для января

2018-01-19 17:09 | www.apa.az | 7

Об этом АПА сообщил заместитель директора Института географии Национальной академии наук Азербайджана Магеррам Гасанов.

По словам замдиректора, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове немного превышает климатическую норму для января: «В Азербайджан поступают потоки воздуха с 8 направлений. Потоки воздуха с 7 из этих 8 направлений поступают извне. Оставшийся поток воздуха формируется на территории республики. На территории республики наблюдаются такие погодные условия ввиду того, что в Баку и на Абшеронском полуострове преобладают локальные воздушные массы. В настоящее время в России преобладают холодные погодные условия, наблюдаются арктические воздушные массы. Однако поскольку эти воздушные массы являются слабыми, они не достигают нашей территории».

М.Гасанов отметил, что обычно такие погодные условия длятся не долго: «Скорее всего этим вечером или же завтра погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове значительно изменятся. Температура воздуха немного понизится, подует сильный ветер».