Ренат Султанов: Жозе Алесио рассказывает сказки

2018-01-19 17:11 | www.oxu.az | 7

Сборная Азербайджана по футзалу продолжает подготовку к Чемпионату Европы по футзалу, который пройдет с 30 января по 10 февраля в столице Словении Любляне.

Как передает Oxu.Az, сегодня главный тренер Жозе Алесио провел брифинг для журналистов.

Жозе Алесио ответил на вопрос сотрудника Oxu.Az, почему лучший бомбардир чемпионата Азербайджана Ренат Султанов не вызван в сборную.

Он сказал, что Рената вызвали в сборную по пляжному футболу.

Oxu.Az решил спросить самого Рената Султанова, который с 16-ю голами возглавляет список бомбардиров чемпионата Азербайджана по футзалу.

Султанов назвал бразильского специалиста лжецом:

«Я прочитал сказанное главным тренером на сайте. Он говорит, что не подхожу под систему. Ты дал мне сыграть на международном турнире с Сеймуром Мамедовым, чтобы узнать, адаптировался я к системе или нет?! Если Самир Гамзаев подходит под систему, то почему ему не дали там сыграть? Он рассказывает сказки. Кто-нибудь поинтересовался мной, играю я за пляжную сборную, или нет?! Он говорит двусмысленно. Меня разозлило то, что учебно-тренировочные сборы пляжной сборной уже давно начались, и я в них не участвую. А этот говорит, что не вызвал меня в футзальную сборную из-за сборной по пляжному футболу. Если причина в этом, то почему, когда я числился в сборной два месяца назад, меня отвезли с футзалистами в Иран?».

Капитан клуба «Марафон» заявил, что не будет звонить Жозе Алесио. Он также обвинил последнего в нелюбви к азербайджанским игрокам.

Сабухи Тофигоглы

