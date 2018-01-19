Завтра в Баку будет холодно

2018-01-19 15:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Температура воздуха в Баку и на Абшероне завтра снизится на 3-5 градусов, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков.

Местами ожидается слабый туман, ночью – морось, ветер северо-западный. Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 2-4 градуса, днем – 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана 20 января местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах – снег, во второй половине дня в большей части районов преимущественно без осадком, местами – туман, ветер западный.