В Баку задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на филиал банка (ФОТО)

2018-01-19 15:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сотрудники управления охраны Ясамальского района Баку на месте преступления задержали и передали в 27-е отделение Управления полиции Ясамальского района жителя Баку Назима Мамедова, совершившего разбойное нападение на один из банков столицы, создав тем самым угрозу для жизни граждан, говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном в пятницу.

Сигнал в центральный пункт охраны поступил из Ясамальского филиала одного из банков, охраняемого сотрудниками управления охраны Ясамальского района.

Выехав на место происшествия, сотрудники управления обезоружили и задержали Мамедова, угрожавшего ножом кассиру и требовавшего у него деньги.

У задержанного был изъят нож. Расследование и необходимые следственные меры продолжаются.