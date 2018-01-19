Партия "Ени Азербайджан" отчиталась о доходах и расходах

2018-01-19 16:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В 2017 году доходы партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) составили 8 315 436 манатов, сообщили на заседании правления ПЕА в пятницу.

Отмечается, что 7 173 280 манатов доходов составили членские взносы, 1 142 156 манатов - доля партии «Ени Азербайджан», выделенная из бюджета политическим партиям в качестве государственной поддержки.

Сообщается, что расходы на выплату заработной платы сотрудникам исполнительного секретариата и местных организаций партии составили 4 202 663 маната, 713 757 манатов составили расходы на финансирование мероприятий, организованных партией и его местными организациями, молодежными и женскими организациями, а также благотворительные акции, 42 785 манатов составили командировочные расходы, 204 302 маната израсходовано на покупку инвентаря, 4 419 586 манатов составили расходы на строительные и ремонтные работы, 421 317 манатов составили коммунальные и хозяйственные расходы, 242 535 манатов - расходы на топливо и автомобильные услуги, 59 930 манатов - банковские расходы, 50 385 – канцелярские расходы, 38 285 манатов – расходы на печатные работы, 104 986 манатов – прочие расходы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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