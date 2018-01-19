В Азербайджан из России поступила новая партия современной военной техники

2018-01-19 17:38 | www.apa.az | 7

Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом.

Как сообщили АПА в Министерстве обороны, 19-го января в страну поступила очередная партия новой военной техники. Доставленная судами из России в Бакинский порт большая партия современной военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта.

Отметим, имеющий большие огневые возможности и высокую проходимость в горных условиях данный вид военной техники был успешно применен в ходе боевых операций в апреле 2016-го года. Уничтожение большого количества живой силы, техники и других средств противника показали его высокую эффективность.