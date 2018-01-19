Армения хочет действовать по законам средневековья, и тогда говорить о доверии не приходится - азербайджанский депутат

2018-01-19 16:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ к Азербайджану и Армении принять меры по укреплению доверия, что станет важным вкладом в переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, - это призыв дипломатов, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

По его словам, пока что эти призывы не приносят результатов.

«Чтобы было доверие, в первую очередь Армения должна признать нормы международного права, с уважением относиться к территориальной целостности Азербайджана. Страна-агрессор этого не соблюдает. Если то или иное государство хочет действовать по законам средневековья, то говорить о доверии не приходится», - сказал депутат.

Мирзазаде добавил, что намерение сопредседателей после состоявшихся переговоров посетить регион и узнать позицию сторон о выдвинутых предложениях – шаг, направленный на интенсификацию переговоров. «Самый правильный путь в решении проблемы – переговоры. Армения должна конструктивно подходить к переговорам, выполнять взятые на себя обязательства», - сказал депутат.

Отметим, что накануне в рамках переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в Кракове состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна. Главы внешнеполитических ведомств также встретились с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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