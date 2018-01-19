Президент Франции пообещал ввести всеобщую воинскую обязанность

2018-01-19 16:20 | www.trend.az | 7

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед представителями вооруженных сил страны, подтвердил, что пункт его предвыборной программы о всеобщей воинской обязанности будет выполнен "в свою очередь", сообщает РИА Новости.

"Я хочу заверить каждого, что она будет введена в свою очередь, ей будут управлять все связанные с этим министерства, не только министерство обороны. У этой инициативы будет отдельное финансирование, и она никак не повлияет на закон о военном планировании (2019-2025 годов – ред.)", — заявил Макрон.