Первый в истории «Формулы 1» пилот с бакинскими корнями

2018-01-19 17:45 | www.oxu.az | 6

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная появлению третьего в истории «Формулы 1» российского пилота, которым стал теперь уже бывший гонщик «Формулы 2» Сергей Сироткин.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на moscow-baku.ru, заключение контракта 22-летнего Сергея Сироткина с британской Williams стало главной, «горячей» новостью последних дней в российском спорте.

Сам Сироткин, комментируя то, что Williams выбрала его, а не Кубицу, сказал, что «для него неважно, кто находится во время гонок в соседнем болиде, он просто делает свое дело, добиваясь результата».

Мало кто знает об интересном факте биографии Сироткина. В прессе Сергей теперь фигурирует не только как третий в истории «Формулы 1» российский пилот, но как первый в истории «королевских гонок» пилот с бакинскими корнями. В азербайджанской столице жили дедушка и бабушка Сергея и родился отец.

«Да, действительно, прошлым летом, находясь в Баку, я проболтался, что у меня есть бакинские корни, - цитирует Сироткина сайт «Москва-Баку». - Бакинцами являются родственники по папиной линии, так что корни действительно есть. Мне нравится Баку, всегда приятно находиться в этом городе, замечательное место!».

Для команды Williams, за которую я буду выступать в «Формуле 1», Баку в прошлом году стал очень счастливым местом, сказал Сергей Сироткин.

«Лэнс Стролл, который теперь является моим напарником, выиграл 3-е место на Гран-при Азербайджана. В прошлом году в Баку для Williams была особая гонка, мы это все увидели. Несмотря на какие-то экстраординарные обстоятельства, которые мы наблюдали во время гонки в прошлом году, бакинская трасса подходит машине Williams.

Вместе с тем, я стараюсь не выделять для себя какую-то трассу – будь то Баку или Сочи. Я гоняюсь для того, чтобы победить, как минимум, сделать то, что в каждый конкретный момент могу. Когда ты на трассе борешься за какие-то сотые секунды, тебе не важно, в каком городе ты, насколько Гран-при статусный. Ты просто пытаешься добиться максимального результата для себя и своей команды.

Интересные особенности трассы в Баку, безусловно, только добавляют наш интерес к этому этапу, и мы будем рады приехать в этом году в Баку на Гран-при Азербайджана и повторить успех», - отметил пилот.

Э.А.

