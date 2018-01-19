Ремонтируется еще один участок ж/д Баку-Беюк Кесик

2018-01-19 16:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к очередному этапу работ в рамках капремонта железной дороги Баку-Беюк Кесик, сообщила Trend в пятницу глава пресс-службы ЗАО Севиндж Гадирова.

По словам Гадировой, 19 января стартовали работы по капитальному ремонту 7,8-километрового участка Товуз-Говлар.

Капремонт осуществляет ООО "Специализированное железнодорожное предприятие № 5", входящее в состав ЗАО.

"Ремонтные работы продлятся пять дней", - сказала Гадирова.