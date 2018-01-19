В результате грубого нарушения Арменией режима прекращения огня погиб азербайджанский солдат

2018-01-19 16:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, в ходе перестрелки с противником погиб военнослужащий азербайджанской армии солдат Манафов Ибрагим Мёхсюм оглу.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, распространенном в пятницу.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.