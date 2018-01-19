В Агсу обнаружена 1 тонна мяса неизвестного происхождения

2018-01-19 18:08 | www.apa.az | 7

В Агсуинском районе конфисковано непригодное для потребления мясо неизвестного происхождения.

Как сообщает местное бюро АПА, сегодня на 157 километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах сотрудники Агсуинского РОП остановили и осмотрели автомобиль марки УАЗ (10-JD-073) под управлением Керимова Адалята Селим оглу.

Сотрудники полиции выявили в автомобиле одну тонну мяса неизвестного происхождения. Специалисты управления ветеринарии района осмотрели мясо и заявили, что оно полностью непригодно для потребления. Стало известно, что мясо планировалось продать в Кюрдемирском районе. Перевозимое в антисанитарном состоянии мясо было конфисковано.

По факту Агусинским РОП ведется расследование.