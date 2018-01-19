События 20 Января подтвердили необратимость освободительного движения в Азербайджане - вице-президент Академии наук

2018-01-19 16:56 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Первый документ, давший политическую и правовую оценку трагедии 20 Января, был утвержден по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 21 ноября 1990 года Али Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сказал вице-президент Национальной академии наук, академик Иса Хабиббейли на научной конференции в Институте истории, посвященной трагедии 20 Января

Хабиббейли отметил, что события 20 Января подтвердили, что освободительное движение Азербайджана является необратимым процессом.

«К сожалению, долгое время этому событию не давалась оценка. После обретения нашей страной независимости и до 1993 года никто из находившихся у власти не нашел в себе смелости сказать правду», - сказал Хабибейли.