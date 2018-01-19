Bakcell запускает новый этап проекта в рамках программы "Bakcell Stars" (ФОТО)

2018-01-19 17:04 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell с радостью сообщает о запуске нового этапа проекта «Общение посредством искусства», осуществляемого в рамках программы корпоративной социальной ответственности "Bakcell Stars" совместно с United Aid for Azerbaijan (UAFA).

В этом году, Bakcell объединяет силы с одним из всемирных лидеров в области профессиональных услуг PwC (PricewaterhouseCoopers) Azerbaijan чтобы поддержать детей с особыми нуждами, обеспечить для них равные права и возможности, помочь с эффективной организацией их свободного времени и создать условия для их полноценной интеграции в общество. Благодаря объединенным усилиям Bakcell и PwC, работы в рамках проекта будут полностью профинансированы и поэтому смогут охватить еще большее количество детей.

«Мы уверены в том, что дети с особыми нуждами являются равноправными членами общества и делаем всё возможное, чтобы предоставить им возможность учиться, получать новые навыки и даже заниматься творчеством. Мы хотим помочь детям найти свое место в жизни и чувствовать себя нужными, чтобы они могли с легкостью интегрироваться в общество и получить шанс на многообещающее будущее. Поэтому, мы очень рады тому, что один из наших партнеров – PwCAzerbaijan принял наше предложение объединить силы в этом году, чтобы поддержать инициативы UAFA, и я могу с уверенностью сказать, что вместе нам удастся подарить счастье еще большему количеству детей», - отметил главный исполнительный директор компании Bakcell Николаи Беккерс.

Новый этап проекта «Общение посредством искусства» поможет привнести приятные и запоминающиеся перемены в жизни детей, нуждающихся в особой заботе, помогая им в получении новых навыков в общественных реабилитационных центрах UAFA в Хачмазе и в Ясамальском районе. В рамках проекта, более 80 детей смогут получить навыки и знания, в зависимости от своих предпочтений и интересов, а также получат возможность продемонстрировать свои таланты, выступая на различных мероприятиях.

«В PwCAzerbaijan мы уважаем и ценим различия. Мы знаем, что когда представители различных культур и слоев населения, и с разными точками зрения работают вместе, мы приносим наибольшую пользу людям и обществу. В нашем бакинском офисе также работают люди с ограниченными возможностями здоровья, и наряду с этим, мы делаем всё возможное, чтобы поддержать развитие талантливых детей и молодежи», отметил управляющий партнер компании PwC Azerbaijan Мовлан Пашаев.

Компания Bakcell сотрудничает с UAFA с 2010 года и за годы совместной деятельности, более 1000 детей посетили занятия в драматических, танцевальных, художественных и творческих кружках, организованных в общественных реабилитационных центрах UAFA в Хачмазе, Гяндже и Ясамальском районе Баку. В знаменательные для страны дни, участники этих кружков приглашаются для участия в различных мероприятиях, где они с большим энтузиазмом демонстрируют свои умения, получая удовольствие от выступления и радуя зрителей. Такие учебные группы обеспечивают интегрирование детей с особыми нуждами в общество и меняют отношение самого общества к инвалидности в целом.