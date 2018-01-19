Премьер-министр Грузии исключил вероятность выдвижения своей кандидатуры на пост президента

2018-01-19 18:13 | www.apa.az | 7

«Выдвижение моей кандидатуры на президентских выборах исключено».



Как сообщает местное бюро АПА, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

По его словам, правящая партия еще не приняла решения в связи с кандидатурой на пост президента: «Этот вопрос находится пока на стадии обсуждения».

Квирикашвили отметил, что правительственная команда реализует программу, обеспечивающую положительную динамику в стране: «Для успешной реализации этой программы необходима полная консолидация и важные результаты в начатых делах. В такой ситуации рассмотрение моей кандидатуры на пост президента неуместно, и не представляет для меня интереса».

Отметим, что в грузинских СМИ распространилась информация о рассмотрении кандидатур премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра труда, здравоохранения и социальной защиты Давида Сергеенко от партии «Грузинская мечта»

Д.Сергеенко также заявил, что вопрос его кандидатуры на пост главы государства не рассматривается.

Президентские выборы в Грузии состоятся в октябре текущего года.