Saxo Bank: 2018 год - решающий для рынка криптоактивов

2018-01-19 17:15 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Текущий год станет решающим для процветающего рынка криптоактивов, сказал в пятницу Trend эксперт-аналитик Saxo Bank по криптовалютам Джейкоб Паунси.

По его словам, оптимисты прогнозируют, что рыночная капитализация превысит один триллион долларов, тогда как пессимисты предсказывают ужесточение регулирования и даже полный запрет криптовалют, если органы кредитно-денежного регулирования решат, что рынок вышел из-под контроля.

"Криптоактивы ведут себя так же, как акции "доткомов" в конце девяностых. По нашим прогнозам, число компаний, развернувших стратегию в сторону блокчейна, будет расти до тех пор, пока спекулятивный этап не исчерпает себя", - считает Паунси.

Эксперт отметил, что в первом квартале 2018 года ожидается выход на рынок новых проектов, каждый из которых будет провозглашать себя очередной криптовалютной революцией в своем сегменте.

"Это будет стимулировать рост спекуляций на этом зарождающемся рынке. Если на рынке криптовалют и появится новый лидер, то одним из активов, реальная польза которого выходит за стандартные функции криптовалюты, представляется эфириум. На сегодня в нем совершается свыше 1,25 миллиона сделок в сутки, объем которых составляет миллиарды долларов", - сказал Паунси.