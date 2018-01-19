Ильхам Алиев выделил УМК 4 миллиона манатов

2018-01-19 18:31 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о материальном обеспечении ряда мероприятий, которые будут проведены Управлением мусульман Кавказа.

Как сообщает Oxu.Az, для материального обеспечения дополнительных мероприятий, которые будут проведены в продолжение «Года исламской солидарности», из предусмотренного в государственном бюджете на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Управлению мусульман Кавказа выделено 4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.