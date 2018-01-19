В 2018 году в Узбекистане увеличат расходы на повышение плодородия земель

2018-01-19 17:19 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Расходы Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель Узбекистана составят в 2018 году 553,4 миллиарда сумов, за счет чего запланировано повысить плодородие земель на 276 тысячах гектаров, сообщили Trend в министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана.

В частности, расходы на строительные работы и восстановление мелиоративных систем составят 496,4 миллиарда сумов (рост на 8,9 процента), в том числе на строительство и реконструкцию – 241 миллиарда сумов (рост на 21,7 процента), ремонтно-восстановительные работы – 255,4 миллиарда сумов (22,2 процента).

На обновление парка мелиоративной техники планируются расходы в размере 40 миллиардов сумов (снижение на 5 процентов), посадку защитных лесных насаждения – 10 миллиардов сумов (рост в 2 раза), внедрение системы капельного орошения 2,5 миллиарда сумов (рост на 25 процентов).

Напомним, что Фонд мелиоративного улучшения земель при Кабинете министров Узбекистана был создан в октябре 2007 года соответствующим указом главы государства с целью оказания государственной поддержки сельхозпроизводителям посредством финансирования работ по повышению плодородия земель.

Основными источниками формирования фонда определены ассигнования из Госбюджета, соответствующие поступлениям по единому земельному налогу, уплачиваемому сельхозпроизводителями, а также целевые бюджетные ассигнования, льготные кредиты международных финансовых институтов и иностранных банков, отечественные и иностранные гранты.

В текущем году доходы фонда будут формироваться за счет бюджетных ассигнований в размере 300,8 миллиарда сумов, поступления единого земельного налога – 227,5 миллиарда сумов, возврата заемных средств, выделенных государственной лизинговой компанией «Узмелиомашлизинг» – 25,1 миллиарда сумов.