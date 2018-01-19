SOCAR завершила 2017 г. с прибылью

2018-01-19 17:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR завершила прошлый год с прибылью.

Об этом сказал вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов, слова которого приводятся в сообщении, размещенном в пятницу на сайте госкомпании.

Отмечается, что в прошлом году SOCAR перечислила в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при минтруда Азербайджана более 155,98 миллиона манатов, что на восемь процентов превышает показатель 2016 года.

"Увеличение выплат SOCAR в государственный бюджет и Госфонд соцзащиты является одним из показателей стабильного финансового положения компании", - говорится в сообщении.

По словам Гасымова, в последние годы SOCAR продолжает расширять и диверсифицировать свой операционный портфель, двигаясь вперед по стратегическому направлению, определенному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Международные проекты, которые мы реализовываем, и вложенные внутри страны и за рубежом инвестиции оказали положительное влияние на текущие финансовые результаты компании и создали благоприятные условия для стабильной и растущей линии платежей в государственный бюджет", - сказал Гасымов.

Он отметил, что, основываясь на стратегии развития, принятой несколько лет назад, SOCAR cбалансировала свои источники доходов, расширила свою деятельность в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях.