В центре Одессы произошла перестрелка: ранен полицейский, нападавший погиб

2018-01-19 18:49 | www.apa.az | 6

В центре Одессы во время перестрелки с применением автоматического оружия один человек погиб, есть раненые.

Как сообщает АПА со ссылкой на «УНИАН», в Главном управления Национальной полиции в Одесской области подтвердили, что ЧП произошло сегодня днем в районе улиц Новосельского и Старопортофранковской.

По предварительным данным, один человек погиб и есть раненые. По неподтвержденной информации, в числе потерпевших полицейские.

На месте находится начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин. Ведутся оперативные мероприятия.