Депутат: Преемник Саргсяна - он сам

2018-01-19 18:50 | www.oxu.az | 5

Фамилия нового президента Армении тоже будет Саргсян: Серж Саргсян уже назвал имя своего преемника – это посол Армении в Великобритании Армен Саргсян.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал депутат Сахиб Алыев.

По его словам, в Армении останется неизменным не только фамилия главы государства, но и он сам.

Он сказал, что настоящий преемник Саргсяна – не А.Саргсян, а сам С.Саргсян:

«Что я хочу этим сказать?! Скажу лишь, что Армен Саргсян очень трусливый человек. Во времена Левона Тер-Петросяна он несколько месяцев проработал премьером. Но как только тогдашний министр обороны Армении Вазген Саргсян слегка «наехал» на него, он сразу оставил свой пост. Сержик хочет усадить Армена в президентское кресло именно из-за его трусливости, зная, что тот не будет препираться с правительством. Сам он (Серж Саргсян) скорее всего станет премьером и продолжить править страной уже в этом качестве.

Это маловероятно, но может случиться так, что Сержик даже не станет премьером, а будет спикером парламента. Но и в этом случае, он де-факто будет управлять страной как лидер партии, имеющей большинство в парламенте. Еще раз подчеркну, что преемник этого человека – он сам».

Кямиль Гамзаоглы

